Rock in Rio só continua se corrigir problemas, diz juíza A juíza Marcia Cunha, da 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou nesta quarta-feira, 18, que os shows do Rock in Rio só deverão ser realizados se a Cidade do Rock conseguir "sanar as irregularidades" relacionadas aos atendimentos médicos, apontadas por duas vistorias feitas pelo Ministério Público durante o último final de semana.