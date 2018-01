Rock in Rio registrou 835 casos de polícia Durante os sete dias de duração do Rock in Rio, o festival de música promovido na zona oeste do Rio registrou 835 ocorrências policiais. Nos três dias do primeiro fim de semana foram registrados 300 casos - a maioria deles (254) eram furtos. Nos quatro dias do segundo final de semana, até a meia-noite de domingo, 22, foram 535 ocorrências, sendo 445 furtos.