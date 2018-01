Rock in Rio recebe grupo Nickelback A banda canadense Nickelback é a primeira atração do Palco Mundo no Rock in Rio para o dia 20 de setembro. O grupo é formado por Chad Kroeger (vocal e guitarra), Ryan Peake (guitarra), Mike Kroeger (baixo) e Daniel Adair (bateria). Seu álbum Here and Now, de 2011, vendeu mais de 227 mil cópias na semana de seu lançamento. O Nickelback, premiado com o Billboard Music, o American Music e o People's Choice, foi criado na década de 1990 e desde então o grupo realizou sete álbuns. O Rock in Rio 2013 está marcado para ocorrer entre os dias 13 e 22 de setembro. Entre os artistas já confirmados estão Beyoncé e John Mayer.