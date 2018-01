Rock in Rio: Raimundos fazem show surpresa e atraem multidão na Cidade do Rock

RIO - A banda brasileira Raimundos surpreendeu a todos no início da noite deste domingo, 24, ao se apresentar no Palco Itaú. A exemplo do que aconteceu com Pabblo Vittar na semana passada, o grupo levou um bom público para o local.

Ao som dos hits Puteiro em João Pessoa, Mulher de Fases e I Saw You Saying, o público vibrou com a banda. Os fãs mais entusiasmados pediam para que o volume do Palco Sunset fosse diminuído.