Rock in Rio Madri 2012 reúne 186 mil pessoas O Rock in Rio Madri 2012 terminou no sábado recebendo 55 mil pessoas em sua última noite e tendo como atrações shows de Gogol Bordello, Incubus e Red Hot Chili Peppers e apresentação do DJ Deadmau5. Pelos cálculos dos organizadores, a terceira edição espanhola do evento recebeu público de mais de 186 mil pessoas. O auge da noite foi o show de duas horas do Red Hot Chili Peppers, liderado por Anthony Kiedis. Depois da Espanha, o evento volta ao Brasil, com edição já marcada para ocorrer em setembro de 2013 no Rio de Janeiro. Está prevista ainda a realização do festival no próximo ano em Buenos Aires, em outubro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.