Rock in Rio Lisboa 2010 terá Muse e Lady Gaga O Rock in Rio Lisboa 2010, que ocorre nos dias 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2010, no Parque Bela Vista, em Lisboa, já tem três atrações: a banda inglesa Muse, a cantora Lady Gaga (faltam detalhes) e a cantora brasileira Ivete Sangalo. A organização também negocia com o Radiohead e o AC/DC. O Rock in Rio Madri, em Arganda del Rey nos dias 4, 5, 10, 11 e 12 de junho deste ano, ainda não tem atrações confirmadas, mas fala-se em Mika, Jamie Cullum e Tokio Hotel.