ROCK IN RIO CONFIRMA MUSE O Rock in Rio anunciou na quinta-feira a data do show do Muse no festival em 2013. A banda inglesa será a atração principal do Palco Mundo em 14 de setembro, segundo dos sete dias do evento no Rio. A participação da banda já havia sido anunciada em novembro. O Muse lançou em 2012 o disco The 2nd Law, indicado na quarta-feira na categoria de melhor álbum de rock para o Grammy. Em 2008, o grupo tocou no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília com a turnê do álbum Black Holes & Revelations. No ano passado, os músicos foram os convidados especiais do show do U2 em São Paulo, durante a turnê 360º.