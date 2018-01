Rock Hudson e o compadrio Sou de uma geração que nunca se recuperou da revelação de que o Rock Hudson era gay. Entende? Nada contra ser gay, declarado ou disfarçado. Cada um use seu corpo e siga suas preferências sexuais como quiser, ninguém tem nada com isso. Mas é que o Rock Hudson representava, na sua época, um ideal de masculinidade inquestionável. Até o seu nome inventado – Rock – transmitia uma ideia de macheza esculpida em pedra, para sempre. E, de repente, descobrimos que até as coisas mais evidentes podem não ser o que parecem. Se o Rock Hudson era gay, todas as nossas certezas estavam ameaçadas. (Abro parênteses para sugerir que eu talvez seja uma das últimas pessoas do mundo que sabem quem foi o Rock Hudson. Ator americano. Trabalhou em alguns filmes com a atriz e cantora Doris Day, de quem o Groucho Marx disse, certa vez, que a conhecera antes de ela ser virgem, outra desilusão.) Enfim, dizia eu quando me interrompi tão rudemente, nunca mais acreditamos inquestionavelmente em mais nada.