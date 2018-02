Rock faz sua ''grande semana''

Em qualquer outro ano, o roqueiro lotaria tranquilamente o estádio com sua legião de fãs. Mas desta vez terá de disputar a atenção com uma programação histórica que, em uma só semana, incluirá o line-up do festival SWU (Pixies, Rage Against the Machine e a volta do Los Hermanos), que começa no sábado, e Rush, que virá também ao estádio tricolor um dia antes, na sexta, para mostrar o seu rock progressivo.

Entre outros nomes da semana estão Echo and the Bunnymen, que tocará, na integra, o clássico disco Ocean Rain e os franceses do Gotan Project, que fazem tango eletrônico de qualidade.