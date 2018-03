Rock do River Raid amanhã, em São Paulo Amanhã, a banda de rock The River Raid faz uma de suas últimas apresentações no Brasil antes de disputar a final internacional do maior campeonato de bandas do mundo: o Global Battle of Bands (GBOB), no dia 26 de fevereiro, em Kuala Lumpur, na Malásia. De acordo com a assessoria de imprensa do Espaço +Soma, em 2010, além de vencer a etapa brasileira do GBOB, a banda participou pela segunda vez do South by Southwest (Texas, EUA) e do Canadian Music Week (Toronto, Canadá). Também ganhou o 12° Festival de Vídeo de Pernambuco, com o clipe da música "Alright", dirigido pelo cineasta Pedro Severien. O som da banda mistura sintetizadores com as distorções de três guitarras.