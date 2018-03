Rock - A história de uma musa, diluída para leigos

OUTSIDE SOCIETY

Sony

Preço: R$ 25

REGULAR

Quem não leu Só Garotos, a sublime autobiografia de Patti Smith (foto), deixe de lado o jornal e vá atrás do livro. Quem leu e se interessou pela parte que aborda o som da poetisa roqueira, comece por Horses e Radio Ethiopia, os dois primeiros de sua discografia, pois o mais novo best of, Outside Society, uma coleção de singles lançada para capitalizar sobre a onda de prestígio que o livro e o cobiçado National Book Award trouxeram à cantora, deixa a desejar em termos de síntese. Isso porque a urgência de seus primeiros trabalhos se atenuou com a progressão da carreira e embora seja uma maneira teoricamente mais eficaz de contar a história, reservar apenas três das dezoito faixas para os primeiros discos retrata uma artista menos contundente. O tempo, especialmente quando se trata de arte, não pode ser confinado à linearidade. Não obstante, quem se aventurar será derrubado logo de início por Gloria, passando por Ain't It Strange, a óbvia Because the Night e um inusitado cover de Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. / ROBERTO NASCIMENTO

