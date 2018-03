Rocco aposta nos infantis de Miriam Leitão

MARIA FERNANDA RODRIGUES

MERCADO 2

Mudanças na Leya e na Gente

Corina Campos, diretora comercial na Leya, está de mudança para a editora Gente. Terá o mesmo cargo lá, e chega em janeiro, no momento em que a editora de Rosely Boschini lança um selo de ficção voltado para mulheres. Os primeiros títulos sairão em março.

LIVRARIA

Bicho-papão digital

Enquanto Amazon e Companhia das Letras fechavam contrato - o anúncio foi feito ontem -, a Associação Nacional de Livrarias, que representa as independentes, já se articulava para mandar carta em que expõe alguns receios com relação ao livro digital para Dilma Rousseff, Marta Suplicy e entidades do livro. Fará isso na próxima semana. Entre as sugestões, a de que a diferença de preço entre e-book e livro físico seja de até 30%. E no caso da editora que vende diretamente ao consumidor, que o desconto não exceda 5%.

SOCIOLOGIA

O futuro e a educação

Sai em abril, pela Zahar, o novo livro de Zygmunt Bauman (foto). Sobre a Educação foi publicado este ano na Inglaterra e traz o resultado da conversa do sociólogo polonês com o editor italiano Ricardo Mazzeo acerca da situação dos jovens de hoje e do papel da educação e do educador em um mundo de futuro incerto. Na obra, há ensaios de Bauman sobre personalidades como José Saramago, Slavoj Zizek, Edgar Morin e Jacques Lacan.

TRADUÇÃO

Em inglês, alemão e português

Paulo Scott teve os direitos de seu romance Habitante Irreal vendidos, em novembro, para três países. Sairá na Inglaterra pela And Other Stories, na Alemanha pela Klaus Wagenbach e em Portugal pela Tinta da China. O autor já trabalha num novo romance, a ser publicado também pela Alfaguara.

PRÊMIO

Café tipo exportação

Recém-lançado pela Melhoramentos, Chefs-Café foi escolhido o livro brasileiro que vai concorrer ao Gourmand Cookbook Award em Paris, em janeiro. Com apresentação de Luis Fernando Verissimo, a obra conta com a colaboração - história, receitas e principais endereços para tomar a bebida - de nomes como Isabela Raposeiras e Jacques Schop.

FEIRA

Fotógrafo vende tudo

Entre os livros que o fotógrafo Eduardo Muylaert, que está de mudança, vai vender na Fauna Galeria, nos Jardins, estão Flowers and Trees, de Lee Friedlander, por R$ 2.400, On The Beach, de Richard Misrach, por R$ 400, e um livro de Cartier-Bresson por R$ 55. A feirinha vai de hoje ao dia 15.

ARTE

Um prêmio e uma capa

De passagem pelo Brasil para receber o Portugal Telecom, Valter Hugo Mãe visitou a Bienal de Arte e se encantou com o trabalho de Nino Cais. Os dois se encontraram e o português já fez a encomenda da capa de seu próximo livro, que se passa na Islândia e investiga a solidão. Sairá em setembro de 2013.