Robô sommelier poderá recomendar vinhos Um robô criado pela empresa japonesa NEC Systems e a Universidade Mie poderá se transformar num sommelier particular num futuro próximo, recomendando bons vinhos de acordo com o gosto do cliente. Ele foi criado inicialmente para identificar os sabores das comidas, analisando seus ingredientes, mas o robô foi agora aprimorado para sentir as sutis diferenças entre tipos de uvas e bouquets de vinhos. O robô sommelier usa raios infravermelhos para saber as quantidades exatas de componentes importantes nos alimentos e bebidas, como açúcares e gorduras. Quando "prova" um novo prato ou uma taça de vinho, ele armazena as informações para que elas sejam comparadas a degustações futuras. "Personal sommelier" O robô sommelier não sente os gostos como os humanos, que diferenciam as sensações de doce, amargo, azedo e salgado através das papilas gustativas na língua. Ele também tem limitações no seu "conhecimento" etílico, já que reconhece apenas algumas dezenas de variedades de vinhos, enquanto o mercado mundial oferece milhares de tipos diferentes. Mas os cientistas que desenvolveram o robô decidiram incluir uma habilidade a mais para torná-lo mais próximo de um verdadeiro sommelier. Como autênticos especialistas em vinhos, eles fazem perguntas específicas para descobrir as preferências do cliente e, assim, escolher os melhores vinhos, de forma personalizada.