Robin Williams se recupera de cirurgia cardíaca

Williams, 57 anos, um dos maiores atores cômicos de Hollywood, conhecido por seus shows de humor repletos de improvisação e sotaques malucos, foi operado em 13 de março na Clínica Cleveland, em Ohio.

"Seu coração é forte, e nas próximas semanas sua função cardíaca voltará ao normal, sem limitações ao que ele poderá fazer", disse em comunicado à imprensa o cirurgião cardiotorácico A. Marc Gillinov.

A cirurgia foi feita para substituir a válvula aórtica de Williams, reparar sua válvula mitral e corrigir uma arritmia.

Williams adiou a turnê de humor "Weapons of Self-Destruction" no início do mês, reclamando de falta de ar, e foi submetido à cirurgia.

Ele estava na Flórida na época e foi tratado inicialmente na Universidade de Miami.

Robin Williams recebeu um Oscar em 1997 por seu papel coadjuvante de psicólogo no drama "Gênio Indomável". Mais recentemente, atuou no filme "Licença para Casar," de 2007, e "Candidato Aloprado", de 2006.