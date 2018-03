Robin Williams se casa pela terceira vez

Robin Williams se casou com a namorada Susan Schneider no fim de semana em Napa Valley, área do norte da Califórnia conhecida por vinho e romance, informou o representante do ator nesta segunda-feira.

O comediante vencedor do Oscar, de 60 anos, conheceu Schneider em 2009, depois que ela ajudou a cuidar dele devido a uma cirurgia numa válvula cardíaca, disse o ator ao jornal britânico The Guardian em 2009. É o terceiro casamento dele.

A filha do ator, Zelda, postou sábado no Twitter: "a loucura de casamento vai começar", com atualizações das festividades durante todo o dia.

Williams desfrutou de um sucesso enorme em Hollywood, mas teve uma turbulenta vida pessoal, lutando contra problemas de saúde, alcoolismo e passando por dois divórcios.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Anteriormente, ele foi casado com Valerie Velardi, com quem tem um filho, e Marsha Garces, de quem se divorciou em 2008 depois de terem dois filhos.

Williams, que tem uma carreira de mais de três décadas, é conhecido por filmes de comédia familiar como Uma Babá Quase Perfeita e Uma Noite no Museu, além de dramas, como Sociedade dos Poetas Mortos. Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por Gênio Indomável, em 1998.

O ator voltará aos trabalhos com dois personagens na comédia de animação Happy Feet Two.