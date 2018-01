Robin Williams perde ação milionária contra produtora

O ator americano Robin Williams perdeu nesta quinta-feira, 04, uma ação judicial, no valor de US$ 6 milhões, contra a produtora Gold Circle Films.

Segundo a imprensa especializada, o processo foi apresentado originalmente em outubro de 2008. Williams exigia o valor pela suposta assinatura de um contrato para estrelar uma comédia chamada Couple of Dicks.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator alegava que a produtora o contratou como protagonista e assegurava o pagamento de US$ 6 milhões, saindo o filme ou não.

No entanto, a Gold Circle desistiu do projeto e cedeu os direitos aos estúdios Warner Bros, que decidiram mudar o nome do filme para Cop Out e contratar Bruce Willis e Tracy Morgan.

A produção, dirigida por Kevin Smith e ainda sem título em português, estreia dia 26 de fevereiro nos Estados Unidos.

A Gold Circle explicou que nunca assinou nenhum contrato com Williams nem fez nenhuma garantia financeira, o que acabou sendo aceito pelo juiz do caso. A ação foi apresentada através da Fiat Risus, Inc., empresa de Williams.