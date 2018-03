Robin Williams passará por cirurgia no coração

O ator americano Robin Williams terá que passar por uma cirurgia no coração para substituir uma válvula da aorta, segundo informou seu representante. Desta forma, Williams, de 57 anos, precisará interromper a turnê de seu show de humor, que passaria por 80 cidades. A estrela de "Uma Babá Quase Perfeita" (1993) já vinha reclamando de problemas para respirar, e seus médicos haviam recomendado uma semana de repouso. "Estou emocionado pelas mensagens de apoio e os votos de boa sorte. Esta turnê tem sido fantástica e estou ansioso para voltar à estrada após um pequeno ajuste", disse Williams em nota publicada no seu site oficial. Esta não é a primeira vez que o artista sofre com problemas de saúde. Em 2006, ele passou algumas semanas em uma clínica de desintoxicação para superar sua dependência de álcool. O irmão do ator, Robert Todd Williams, morreu em 2007 por complicações em uma operação no coração.