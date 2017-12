O ator Robin Williams foi encontrado enforcado em sua casa no norte da Califórnia por seu assistente pessoal, e a conclusão preliminar é de que ele morreu de asfixia por enforcamento, disse uma autoridade da polícia local nesta terça-feira.

Williams, de 63 anos, que foi encontrado morto em sua casa perto de Tiburon, na Califórnia, recentemente procurou tratamento para depressão, afirmou o tenente e assistente forense Keith Boyd.

O corpo do ator premiado com o Oscar foi encontrado na segunda-feira parcialmente sentado um pouco acima do chão, suspenso por um cinto preso entre uma porta e o batente, segundo Boyd.

O ator havia tido dificuldades com o vício no passado e entrou em julho num centro de reabilitação para se manter sóbrio.

(Reportagem de Ann Saphir)