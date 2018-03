Robin Williams é hospitalizado com problemas respiratórios

O ator americano Robin Williams foi internado em um hospital de Miami, na Flórida, devido a problemas respiratórios, por isso teve que suspender as apresentações previstas no Estado, informou nesta quinta-feira, 5 a imprensa local. Williams, de 57 anos, teve que cancelar quatro apresentações de sua comédia "Weapons of Self Destruction" (Armas de Autodestruição), por prescrição médica. O ator começou a apresentar em dias anteriores dificuldades para respirar, por isso os médicos o aconselharam que suspendesse as apresentações previstas, segundo o escritório de publicidade de Williams. De acordo com o jornal "The Miami Herald", o ator, que ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Gênio Indomável", foi internado em um hospital de Miami.