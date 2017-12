Robin Hood ganha adaptação no cinema com Russell Crowe

O herói Robin Hood vai ganhar uma nova readaptação no cinema com o filme Nottingham, um projeto que traz o ator Russell Crowe no papel do xerife de Nottingham e Ridley Scott na direção. Segundo a revista americana The Hollywood Reporter, o filme também reuniria outros nomes de peso como o roteirista Brian Helgeland, conhecido por seu trabalho em Cidade Proibida, e o produtor Brian Grazer, de Uma Mente Brilhante. O filme renova uma antiga parceria entre Crowe e Scott, que já trabalharam juntos em três ocasiões, com Gladiador (2000), Um Bom Ano (2006) e American Gangster (2007), que ainda não estreou. Nottingham dá nova repaginação à lenda já popularizada pelo cinema, com versões que incluem a protagonizada por Errol Flynn em 1938, a paródia de Mel Brooks em A Louca Louca História de Robin Hood (1993) e o filme com Kevin Costner de 1991, rodado junto a seu então amigo, o diretor Kevin Reynolds. Na nova versão do clássico, o xerife de Nottingham é apresentado como o mocinho, enquanto a generosidade lendária de Robin Hood nas florestas de Sherwood é colocada em dúvida. O projeto pertence aos estúdios Universal que, segundo rumores, desembolsaram milhões de dólares pelo roteiro original de Ethan Reiff e Cyrus Voris, criadores da polêmica série de televisão sobre terrorismo Sleeper Cell. Segundo as informações da revista, o filme deve começar a ser rodado no próximo ano.