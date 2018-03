Robin Gibb, dos Bee Gees, passa por cirurgia e cancela compromissos

O cantor Robin Gibb, que falou no mês passado sobre uma recuperação "espetacular" do câncer, passou por uma nova cirurgia, de acordo com um comunicado divulgado para a mídia britânica nesta quarta-feira, 28.

O cantor de 62 anos, membro fundador dos Bee Gees, foi forçado a cancelar vários compromissos devido à operação.

"No domingo, 25 de Março, Robin Gibb passou por mais uma cirurgia intestinal", afirmou a declaração.

"Ele está se recuperando no hospital e, portanto, por enquanto, todos os compromissos assumidos antes do concerto Titanic Requiem tiveram de ser cancelados." Seu porta-voz não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

O Titanic Requiem é a primeira obra clássica escrita por Gibb com seu filho Robin-John e está sendo lançada para marcar o 100º aniversário do naufrágio do transatlântico de luxo em 15 de abril de 1912.

A estreia mundial da obra deverá acontecer no Central Hall, Westminster, em Londres, em 10 de abril.

Especulações da imprensa sobre a saúde de Gibb foram desencadeadas nos últimos meses por sua aparência magra e frágil, mas o cantor disse em fevereiro que um tumor no cólon havia "quase desaparecido" e que estava se sentindo "fantástico".