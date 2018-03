Roberto Saviano é homenageado O jornalista e escritor italiano Roberto Saviano, que vive sob proteção policial desde que publicou, em 2006, o livro Gomorra, sobre a máfia napolitana, foi contemplado anteontem em Londres com o Prêmio PEN/Pinter International por sua coragem em denunciar o crime organizado. Saviano, que dividiu o prêmio com o dramaturgo britânico David Hare, não esteve presente na cerimônia. "Vale a pena seguir escrevendo quando se sente que tantas pessoas necessitam ver, saber e mudar", afirmou o italiano em mensagem enviada aos organizadores do evento. O prêmio foi criado em 2009 e homenageia o dramaturgo Harold Pinter. / EFE