Roberto Justus quer deixar reality da Record Estréia domingo na Record a terceira e possivelmente última edição de O Aprendiz com Roberto Justus. Possivelmente porque, segundo o empresário e apresentador, a trilogia do reality show encerra sua missão com o formato. Isso não quer dizer que Justus vá abandonar o show business. Não, ele provou e gostou do veneno da fama. Está negociando uma nova atração com a Record, mantendo o foco no mundo dos negócios, algo que misture aconselhamento profissional e talk-show. "Como homem de mídia que sou, não quero ver a imagem de um projeto se desgastar, por isso prefiro sair", fala Justus. A Record, por sua vez, vai insistir para que o publicitário fique - tudo pode até ser uma estratégia de marketing - e pretende fazer outras edições de O Aprendiz, nem que seja com novos "patrões". A negociação de uma nova edição deve ser fechada até o fim de O Aprendiz 3, no dia 24 de setembro. Entre as novidades da 3.ª edição estão o nível dos candidatos - todo mundo estudou lá fora -, o salário de R$ 500 mil anuais, cargo nos Estados Unidos e exibição aos domingos, para incomodar o Fantástico, da Globo.