Roberto Justus prepara novo <i>Aprendiz</i> "Seu sonho acabou!" ou "Você está fora do negócio!". Essas são as novas frases ensaiadas por Roberto Justus para seu próximo programa na Record: Aprendiz 4 - O Sócio. A clássica "Você está demitido!" pode até entrar na atração, mas como o próprio Justus diz, a idéia é inovar, uma vez que o novo formato é uma adaptação do original O Aprendiz, que já rendeu uma trilogia na Record. Sim, Justus jurou que O Aprendiz 3 seria o último, mas acabou voltando atrás. Em O Sócio - que estréia em maio - em vez de um funcionário, Justus buscará, como o denuncia o título, um empreendedor para se associar a ele. Desta vez os candidatos não precisam ser pós-graduados em nada. Especialização, idade e sexo não importam em O Sócio. "O que vale é uma boa idéia de negócio. Selecionaremos 16 boas idéias de negócios em que Justus possa se associar, nos mais variados setores. Podemos ir de um novo carrinho de cachorro-quente a uma agência de publicidade virtual", explica Walter Longo, consultor do programa. Selecionadas as idéias, os candidatos participarão de tarefas e serão eliminados no esquema de O Aprendiz. A Record, por sinal, teve de submeter a idéia à dona do formato, a Fremantle, que pela primeira vez aprovou uma mudança tão grande em um dos seus programas. O vencedor ganhará R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil como uma espécie de salário e R$ 500 mil de investimento no negócio sugerido. Justus investirá mais cerca de R$ 500 mil no empreendimento, sendo sócio majoritário com 51% das ações. O candidato ficará com 49%. As inscrições serão abertas no sábado, no site da Record ( www.rederecord.com.br ). E Justus viajará pelo País para ver as idéias pré-selecionadas. A atração irá ao ar às terças e quintas-feiras, às 22h30.