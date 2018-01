Roberto Cavalli cria boneco para projeto beneficente Roberto Cavalli desenhou com exclusividade o Qee, um boneco metropolitano extravagante de vinil que representa a última expressão entre brinquedo artístico e moda, com o qual o estilista aderiu à iniciativa beneficente para o site Toysonstage.com. Os Urban Toys, criados em edição limitada e entre os quais está também o Qee, estarão disponíveis a partir do dia 16 no e-Bay e a arrecadação das vendas será destinada a TeleThon. Roberto Cavalli personalizou o Qee com um vestido de noiva de tule com estampa prateada da coleção PE 2007, apresentado na passarela pela top-model Naomi Campbell. Paralelamente, durante a semana de moda de Pitti Uomo, será inaugurado por Luisa Via Roma o Toy Fashion Tour, organizado pela artista Felice Limosani que levará os oito bonecos para os locais de moda mais respeitados da Europa.