Roberto Carlos traz até grupo de forró para especial

Sem citar as dores nas costas que fizeram a gravação ser adiada por quase uma semana, Roberto Carlos subiu ao palco com mais de uma hora de atraso, às 22h15, e sacou "Emoções" do repertório de 19 músicas que se seguiram. Antes de apresentar a canção "Eu te Amo, te Amo, te Amo", disse: "Que prazer ver vocês mais uma vez em São Paulo, no nosso especial de fim de ano. Desde que eu nasci - e sei que faz muito tempo - gostaria de dizer outras coisas, mas vocês assim acabam me matando de amor."

A primeira convidada a entrar no palco foi Ana Carolina que cantou "Encostar na Tua" e "Como Vai Você". Roberto Carlos a apresentou como "uma das artistas mais talentosas que eu conheço". Entre sucessos como "Além do Horizonte" e "A Mulher que eu Amo", Daniel interpretou "Estou Apaixonado" e "Quando Eu Quero Falar com Deus", a última com o Rei, que reverenciou Daniel como o cantor "mais do bem do Brasil".

Dira Paes, a Norminha da novela "Caminho das Índias", juntou-se ao cantor em "Cama e Mesa" e assistiu à entrada do grupo de forró Calcinha Preta com "Você Não Vale Nada". "Eu colocaria o nome de Calcinha Azul", brincou o Rei. A trinca "Como é Grande o Meu Amor por Você", "É Preciso Saber Viver" e "Jesus Cristo" fechou a apresentação com a distribuição de rosas. As informações são do Jornal da Tarde.