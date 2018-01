Roberto Carlos mantém ação contra autor de sua biografia Roberto Carlos perdeu o primeiro round, mas não vai abrir mão do processo no qual acusa o escritor Paulo Cesar Araujo, autor do livro Roberto Carlos em Detalhes, de invasão de privacidade, assim como sua editora, a Planeta. "O que a lei me dá direito, será feito", afirmou Roberto ao Estado, durante entrevista coletiva no navio Costa Fortuna, no qual ele apresenta o Projeto Emoções em Alto Mar. "Ninguém pode contar a minha historia. Estou reclamando de invasão de privacidade", disse. Se o livro se ativesse a questões musicais, ele informou que não reclamaria. Mas como fala de aspectos de sua vida pessoal, continuara o processo. Há alguns dias, Roberto e seus advogados perderam o primeiro round da batalha que movem contra o escritor e sua editora. A Justiça indeferiu pedido para que o livro, um dos best-sellers da temporada, fosse retirado de circulação. Mas Roberto e seu empresário, Dody Sirena, disseram na coletiva que ainda não foi nada decidido em primeira instância e que prosseguirão com a ação. Mas, ao contrario de quando iniciou o processo, Roberto agora sabe com mais detalhes do que se trata. "Li o livro, sim. E continuo com a mesma opinião", afirmou.