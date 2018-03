Roberto Carlos inicia série de shows em São Paulo

Na capital paulista, o repertório deve acentuar a ligação do artista com a cidade, especialmente em sua fase Jovem Guarda. A direção artística do espetáculo tem feito mudanças no repertório de acordo com o local, para cobrir o leque dos 50 anos de carreira do cantor. Desde o show em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, em abril, quando Roberto comemorou seu aniversário de 68 anos, a abertura do concerto mudou - agora, o público, como se tivesse uma ?senha? para a celebração, canta com a orquestra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.