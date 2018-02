Roberto Carlos fura de última hora e não grava DVD com Hebe

SÃO PAULO- O cantor Roberto Carlos, convidado mais esperado para o primeiro DVD musical da apresentadora Hebe Camargo, não compareceu à gravação, que acontece na noite desta quarta-feira, 27, na casa de espetáculos via Funchal.

Segundo Dody Sirena, empresário do artista, Roberto, que já tinha presença confirmada, resolveu não prestigiar Hebe de última hora porque não gravou um DVD com seu parceiro Erasmo, o que acabaria gerando "uma situação chata".

Para compensar a ausência do rei, no entanto, a rainha Xuxa decidiu que participaria do especial de Hebe de última hora, e acabou tendo de dividir o camarim com a estrela da noite. Além do melhor camarim, a cantora também tem a melhor mesa, bem em frente ao palco.

Claudio Pessutti, assessor e sobrinho de Hebe, fez questão de conferir pessoalmente se estava tudo OK na mesa da loira.

Ao lado, está a mesa de Mônica Serra, mulher do candidato tucano à presidência, José Serra. Ela está acompanhada de Labibi Alves da Silva, reitora da Faculdade Maria Augusta, de seu marido, Edevaldo Alves da Silva, presidente da instituição, e de Cecilia Szjaman, todos na primeira fila.

Além de Xuxa, devem dividir o palco com a apresentadora do SBT cantores como Gilberto Gil, Fábio Jr. e Maria Rita.

Hebe ensaia para a gravação há três dias, e hoje chegou ao Via Funchal às duas da tarde para repassar tudo.

Segundo Nilson Rodrigues, programador artístico do Credicard, "não tem essa coisa de repetir a cena cem vezes" porque o espetáculo já foi pré-gravado nos ensaios.