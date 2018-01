Roberto Carlos faz shows em SP com ingressos esgotados Quem é rei... O ditado batido ilustra bem a grande procura por ingressos para os shows que Roberto Carlos faz no Credicard Hall hoje, amanhã e sábado, com apresentações extras também nos dias 15 e 16. As entradas para todos os dias estão esgotadas desde março, mesmo com os seus preços salgados - entre R$ 50 e R$ 220. A lotação da casa é de 3,8 mil lugares. A grandiosidade dos números da realeza também aparece na quantidade de rosas brancas e vermelhas que o cantor encomendou para cada dia de show. Serão 11 dúzias de flores vermelhas e três dúzias de brancas - ambas sem folhas e sem espinhos, para não machucar os ?súditos? do rei. Aqueles que já garantiram o seu lugar no Credicard Hall vão conferir o infalível repertório de clássicos do cantor, que inclui Emoções, Detalhes, Como é Grande o meu Amor por Você, O Calhambeque, Jesus Cristo e É Preciso Saber Viver, além de outros sucessos. Com mais de 40 anos de carreira, Roberto Carlos já foi considerado o Elvis Presley brasileiro. Poucos artistas nacionais bateram os números de vendas e composições alcançados pelo artista. Roberto já lançou 54 discos somente no Brasil e foi o único em toda a história fonográfica brasileira a lançar um LP por ano durante 48 anos consecutivos. Ao todo, o rei colocou no mercado 600 composições próprias e gravou, para a maioria dos seus discos, uma versão em espanhol, italiano, francês e inglês. Dando continuidade à sua carreira internacional, depois dos shows em São Paulo, Roberto se apresenta em Buenos Aires, no Ginásio Luna Park, entre os dias 22 e 25, e, em maio, faz shows nos Estados Unidos. As informações são do Jornal da Tarde Roberto Carlos . Credicard Hall. Av. Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, em São Paulo. Hoje e amanhã, às 21h30. Sábado, às 22h. Shows extras dias 15 e 16. Ingressos esgotados. Censura: 16 anos. www.credicardhall.com.br.