Roberto Carlos faz show picante em SP

No pot-pourri de sua fase moteleira, Roberto passa o rodo no seu público feminino, faz uma seleção "no mercy" total, incluindo Seu Corpo, Café da Manhã, Os Seus Botões, Falando Sério, Côncavo e Convexo. Antes, já tinha cantado Cama e Mesa, brincando com um gesto de melar a boca ao som dos versos "Me esfregar na sua boca. Ser o seu batom. O sabonete que te alisa. Embaixo do chuveiro".

"Não seria nada mal eu tentar ser o galã de sua novela", provoca, e a plateia desaba. Os gritos lá do fundão começam a se tornar histéricos. Cuidado, Brasa!, vai que a segurança não te garante... Até parece que alguém anda agitando o leito real. Ele chegou a "exumar" um texto de Ronaldo Bôscoli, de 1987, que acompanhava a turnê Detalhes naquela década. Um texto de grande malícia erótica, como de resto é o seu show: "Minha vida tem sido um amar sem conta, lúcidas ou tontas, muitas, mas não tantas. Umas à luz do sol, outras em brumas, no sarro ou no carro, na febre da cama algumas. Que me perdoem as palavras que usei pensando nela, mas o suor dela ainda escorre no meu peito. Com ela, o gesto do amor é perfeito".

Ao cantar pela primeira vez para o grande público a canção mais recente, Esse Cara Sou Eu, que está na trilha da novela global Salve Jorge!, o cantor explicou que, dias atrás, recebeu a visita da escritora Gloria Perez, e lhe mostrou a composição. Ela imediatamente lhe disse que a música era perfeita para o romance sobre o qual giraria sua próxima novela. Roberto brincou, dizendo que não imaginava que, num futuro muito próximo, ouviria a música como tema da "Nanda Costa e... o grande Lombardi", esquecendo o primeiro nome do ator Rodrigo Lombardi.

Nanda Costa ele encheu a boca para falar o nome. E então explicou o que considera a essência da canção, que trata de "o cara que toda mulher gostaria de ter. O cara que todo homem gostaria de ser. Logicamente, o cara que eu tento ser". O êxito da nova canção parece ter deixado o músico muito animado, tanto que fez questão de citar o arranjador da composição, o tecladista Tutuca Borba (também arranjador de Nossa Senhora).

ROBERTO CARLOS - Ginásio do Ibirapuera. Rua Manoel da Nóbrega, 1.361, tel. 3887-3500. Hoje e amanhã, 21h30; dom., 19h30. R$ 50/R$ 540.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.