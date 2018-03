Roberto Carlos faz show hoje no Ibirapuera, em SP Se não morasse no bairro carioca da Urca, o cantor Roberto Carlos certamente se sentiria em casa no Ibirapuera, em São Paulo. É que na região está concentrada uma megaexposição em homenagem aos 50 anos de carreira do cantor, no prédio da Oca. E, como acontece todos os anos, o Ginásio do Ibirapuera vai abrigar mais um show do Rei. Hoje, a partir das 21 horas, 18 grupos sertanejos o acompanham no palco e, em ritmo caipira, entoam seus principais sucessos, no espetáculo batizado de "Emoções Sertanejas". Os ingressos estão esgotados.