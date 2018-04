Roberto Carlos faz cirurgia plástica no Rio O cantor Roberto Carlos, 66 anos, fez em segredo uma cirurgia para rejuvenescimento do rosto e tirou a cicatriz que tinha no pescoço desde 1964, em virtude de um acidente. Foi a primeira cirurgia plástica facial do artista. Além de retirar a cicatriz, Roberto fez lifting facial, um procedimento cirúrgico que puxa a pele da face e do pescoço para diminuir rugas e flacidez. Ele ainda retirou pele e gordura da região dos olhos e diminuiu a papada. A cirurgia foi realizada em 21 de julho no Hospital da Plástica, em Botafogo, Rio de Janeiro. As informações são do Jornal da Tarde