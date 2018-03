'Roberto Carlos em Jerusalém' é lançado em CD, DVD e 3D

E assim, o que seria um presente de Natal virou regalo de Páscoa. "Roberto Carlos em Jerusalém" chega às lojas no dia 10 em CD duplo, DVD e Blu-Ray (neste último caso, com todo o conteúdo em 3D). O CD é dividido em dois volumes, cada qual com 11 faixas, incluindo músicas como "Detalhes", cantada em português, espanhol, italiano e inglês, e "Jerusalém Toda de Ouro", em hebraico. Com direção de Jayme Monjardim, DVD e Blu-Ray trazem na íntegra o show no Sultan?s Pool, onde o cantor se apresentou diante de cerca de cinco mil pessoas.

Segundo Dody Sirena, empresário de Roberto, nada acontece por acaso na vida do Rei. "Ele entregou o material para a gravadora (Sony) recentemente. Mas nada melhor do que lançar esse trabalho na Semana Santa, um mês antes do Dia das Mães e também perto do Dia dos Namorados", afirmou Dody, pouco antes da aparição pública do cantor no lançamento oficial do projeto, na terça à noite, no Cinemark Cidade Jardim, em São Paulo.

No evento, convidados e imprensa puderam conferir trechos do show em 3D. Quem usou os óculos especiais teve, muitas vezes, a sensação de que o palco estava praticamente no colo. Um visual exuberante e uma qualidade sonora impecável, que saltaram aos olhos e ouvidos graças aos recursos tecnológicos de ponta. Ainda na ocasião, ele recebeu disco de platina duplo, pela venda da tiragem inicial de 300 mil cópias, incluindo de CDs duplos e DVDs. Ainda não existe data definida para o lançamento em Blu-Ray.

Turnê internacional - A partir do dia 26, Roberto Carlos parte em turnê internacional com o projeto em Jerusalém a tiracolo, começando por América Latina e, depois, segue para EUA e Canadá. "Não sei se vai ter algo diferente nessa turnê, a não ser diferentes lugares e pessoas", disse o Rei. Dody Sirena contou que, em setembro do ano que vem, um projeto do gênero deve ocupar outro "lugar histórico", muito provavelmente a Itália. Outros destinos, como a Índia, também estão sendo cogitados. As informações são do Jornal da Tarde.