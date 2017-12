Roberto Carlos eleva ibope da Globo em 83% Com Alcione, Alexandre Nero, Luan Santana, Sophie Charlotte e Glória Maria, Roberto Carlos e seu show de Natal elevaram em 83% a audiência da Globo na Grande São Paulo, anteontem. O resultado vem da comparação com os dados do horário nas quatro terças-feiras anteriores. A média do especial da vez bateu nos 22 pontos - 10 a mais que o saldo habitual e algo excepcional para o horário. No Rio, o crescimento foi ainda maior (87%), com 28 pontos de média. O programa também foi impulsionado pela boa audiência de Tapas & Beijos, que bateu seu recorde do ano, com 27 pontos de média em São Paulo e 32 no Rio.