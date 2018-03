Roberto Carlos clama por paz em show em Jerusalém

"A cidade do Rei David saúda o Brasil na sua independência", disse o prefeito da cidade, Nir Barkat, em mensagem no telão, antes do início do show, que teve 24 canções. "Os convido para voltar no ano que vem", afirmou Barkat, o que sugere uma Operação Israel 2 em 2012. Se for verdade, os lojistas da Cidade Velha vão fazer festa, já que os brasileiros agitaram o comércio nesses dias que precederam o show.

"Dezessete vezes destruída e 18 vezes reconstruída, Jerusalém é a cidade do amor, que nada pode aniquilar", afirmou a apresentadora Glória Maria, que chorou na introdução do show e recebeu beijos e uma rosa do cantor. Ela também dançou com o artista no meio da execução de "Unforgettable", sucesso de Nat King Cole. "Dançar com a Glorinha? Um privilégio", afirmou o músico.

"Cantar é uma forma de oração", discursou o cantor. "Aqui em Jerusalém, entre dois desertos, um milagre aconteceu. Aqui, nasceu Jesus." Na plateia, famosos como Tom Cavalcante, Regina Casé e Bia Aydar, empresários como João Dória Jr. e Pedro Sirotsky, e muitos fãs, como a médica Esther Longman, de 90 anos, do Recife, que veio a Jerusalém de cadeira de rodas.

Mesmo de forma ingênua, Roberto Carlos foi ousado em sua mensagem. Pediu paz em forma de canções e também nos seus breves discursos. A primeira música na qual ele aludiu diretamente aos conflitos entre judeus e palestinos foi "Pensamentos", que nunca entrava nos repertórios de seus shows recentes. A letra diz: "É que flores diferentes vivem juntas." Antes de cantar "Eu Quero Apenas" (Um Milhão de Amigos), ele elogiou a cidade na qual convivem judeus e muçulmanos: "Cada cor tem seu valor, mas, quando as cores estão juntas, o quadro fica muito mais bonito."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cantor arriscou-se em "Jerusalém de Ouro", música que cantou em português e hebraico, com a ajuda de uma orquestra de cordas e um coral israelense. Brasileiros que moram em Israel e israelenses presentes diziam que o hebraico dele estava perfeito. Às 22h30, ele cantou "Jesus Cristo" e jogou as rosas que beijava para a plateia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.