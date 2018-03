Roberto Carlos celebra 50 anos de carreira com megaturnê Roberto Carlos, que celebra 50 anos de carreira, anunciou em São Paulo uma programação comemorativa que vai levá-lo em um ano a 20 cidades do mundo. O show principal será em 11 de julho, no Maracanã, para 60 mil pessoas - a venda de ingressos será anunciada em breve (clientes do Itaú e Unibanco, patrocinadores, terão prioridade). A megaturnê começa em sua cidade natal, Cachoeiro do Itapemirim (ES), onde não canta há 14 anos. Será em 19 de abril, seu aniversário, no Estádio do Sumaré. "Vou segurar a emoção, senão vou chorar a cada meia hora", disse ele.