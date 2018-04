Roberto Carlos bate recorde de público no Ibirapuera

Antes de subir ao palco, o Rei foi homenageado pelo governo de São Paulo com uma placa de bronze, que foi afixada no auditório do ginásio. Em seguida, o cantor foi condecorado com a Medalha Anchieta, homenagem da Câmara Municipal, a maior honraria da casa, e também com um certificado de agradecimento do povo de São Paulo, entregue pelo vereador Adílson Amadeu (PTB). Há 30 anos o cantor também foi honrado com o título de cidadão paulistano. "O principal agradecimento que tenho a fazer é ao público que me aplaudiu e me causou essas emoções maravilhosas", disse.

A atual turnê de Roberto, promovida pelo Itaubrasil, já passou por mais de 13 cidades do País e foi vista por mais de 300 mil pessoas. Até o final do ano, a expectativa é ultrapassar os 500 mil espectadores.

Apresentação gratuita

Após a cerimônia, o Rei conversou com a imprensa e disse que estuda uma apresentação gratuita para a população carente de São Paulo, mas não há nada confirmado em relação ao dia e o local onde o show ocorrerá. "Estou sempre pensando nisso. Gostaria muito de realizar este show", afirmou.

O cantor adiantou ainda que já tem seis músicas inéditas prontas para o próximo álbum, mas que o lançamento do disco foi adiado para o ano que vem. "Me reuni com Erasmo Carlos no ano passado para compor. Mas o disco terá canções de outros compositores também", afirmou. No dia 19 de abril do ano que vem, quando completar 69 anos, Roberto Carlos irá fazer um show em Nova York no tradicional Radio City Music Hall. As informações são do Jornal da Tarde.