Roberto Carlos anuncia show gratuito no Rio O cantor Roberto Carlos anunciou anteontem que, no ano que vem, fará um show gratuito no Rio, em lugar ainda a ser anunciado. Quanto à sua nova turnê internacional, que começa no dia 26 em Lima, no Peru (e depois segue para México, Estados Unidos e Canadá), disse: "Eu não sei se vai ter alguma coisa diferente. Faço o que faço sempre. De diferente, têm os lugares, as pessoas." O cantor falou durante a sessão do Blu-Ray em 3D do show Roberto Carlos em Jerusalém, em setembro de 2011. Em 7 de setembro de 2013, ele volta a fazer um megaconcerto, desta vez na Itália, em cidade ainda a ser anunciada, com a inclusão do seu repertório em italiano.