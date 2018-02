Roberto Carlos abre temporada de quatro shows em SP

Nesta quarta, às 21 h, é a primeira noite. A última será no domingo, dia 11. Roberto Carlos, como se sabe, não faz movimentos estrepitosos em sua carreira. É tudo muito lento e calculado. Este final de ano não será diferente. Esta semana, ele lançou um novo disco de apelo noveleiro. Bom, não chega a ser "novo" nem chega a ser um "disco". Trata-se de um EP (Extended Play), com apenas quatro canções: o funk melody inédito "Furdúncio" (Roberto e Erasmo); a música da novela das 9, "Esse Cara Sou Eu"; e duas canções antigas: "A Volta" (que foi tema do personagem Jatobá na novela "América") e "A Mulher Que Eu Amo" (usada na novela "Viver a Vida", tema de Helena, personagem vivida por Taís Araújo).

"Esse Cara sou Eu", na trilha de "Salve Jorge!", a nova novela global de Gloria Perez, já é uma das canções mais tocadas no País no momento. A novidade é o funk melody "Furdúncio", um mergulho de Roberto no universo que Claudinho e Buchecha tornaram massivo no País. O funk é um ritmo do qual Roberto se aproxima desde 2006, quando fez um convite ao MC Leozinho para participar do seu show anual, e cantou com Leozinho o funk "Se Ela Dança, Eu Danço", na boate do seu cruzeiro Emoções.

A letra de Furdúncio é mais "família" e diz assim: "Onde ela vai eu vou/ Onde ela está/ Eu estou/ E cada dia mais doido por ela eu sou/ Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim/ Mas só acreditei quando ela disse que sim". Lançado no iTunes, o EP com quatro músicas já era o mais vendido da loja virtual na semana passada em compras antecipadas.

O repertório do show desta noite (e das próximas) é uma incógnita: não se sabe se Roberto vai cantar as novidades ou se vai seguir um roteiro mais convencional.

Em 2013, Roberto Carlos fará outra gravação nos mesmos moldes do show de Jerusalém, gravado em Israel e exibido em 2011. O país escolhido foi a Itália, mas a cidade onde acontecerá a apresentação ainda não foi revelada. Em 2011, a performance em Israel substituiu o especial de fim de ano na Globo. Já o Especial de Fim de Ano, que ele grava nos dias 21 e 22 deste mês no Citibank Hall, no Rio, terá o título de "Roberto Carlos - Reflexões", e será dirigido por Jayme Monjardim (que também dirigiu o especial em Jerusalém). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

ROBERTO CARLOS

Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, 1.361). Tel. (011) 3887-3500. Quarta, 6ª e sáb., 21h30; dom., 19h30. R$ 50/R$ 540.