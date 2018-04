Roberta Sá lança novo CD no Tom Jazz de São Paulo Ao contrário de muitos artistas que surgem aos montes por aí, Roberta Sá trabalhou seu novo disco em seu tempo. O álbum de estréia, ''''Braseiro'''', saiu em 2004, já chamando atenção da crítica. E exatos três anos depois ela volta e se afirma com o fino ''''Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria'''' (Universal). O tal longo intervalo é visto por ela como uma característica de seu trabalho - Roberta Sá gosta de colher bem seu repertório e ficar íntima da música para poder gravá-la. ?Resolvi fazer o disco quando deu vontade, quando achei que tinha material tão rico quanto no primeiro?, conta, em entrevista à Agência Estado. E emenda: ?O tempo foi mais nessa questão de primeiro colher o repertório, escolher, falar com os compositores para poder parar para fazer o disco. Gosto desse processo, meu processo é lento, eu preciso ficar íntima da música para depois gravar?. Sua atitude revela maturidade de uma cantora que sabe o que quer. Com seu modo de garimpar, Roberta Sá pôde visualizar bem o que desejava e empregou sua notável voz em belas canções, entre novos e antigos compositores. Reuniu, em seu álbum, nomes que despontam no cenário da MPB, como Junio Barreto, Moreno Veloso, Pedro Luís (seu namorado), Rodrigo Maranhão, entre outros, e os misturou a grandes canções de Sidney Miller, Carvalhinho e Dona Ivone Lara. É o que ela mostrará no show de lançamento que faz em São Paulo, hoje e amanhã, no Tom Jazz. Considerada revelação com o primeiro disco, pode-se dizer que com este segundo CD ela se firma de vez como um bom achado da nova geração da MPB. Se em ''''Braseiro'''' Roberta Sá passeava com mais afinco no samba de raiz, em ''''Que Belo Estranho Dia'''' a cantora explora, mais solta, o universo do gênero, passeando por vertentes como maxixe, jongo, marcha-rancho, choro, e até mesmo um quê de bossa e funk. ?Esse disco tem uma variedade maior, acho que tem menos samba do que o primeiro?, avalia, com uma certa razão pela multiplicidade desenhada em cima do gênero. ?São variações desse universo (do samba) que é muito grande?, reitera. Alegria e bom-humor O fio-condutor do novo trabalho, segundo Roberta Sá, é tratar o cotidiano com leveza e bom-humor. Algo positivo numa era onde as pessoas mal se dão bom dia, até mesmo nos casuais encontros de elevador. A canção do pernambucano Lula Queiroga, Belo Estranho dia de amanhã, de onde ela extraiu o título do disco, mostra bem essa mensagem, que também serve para refletir sobre o mundo contemporâneo, mas sem reivindicar nada, como garante. ?Minha idéia não é reivindicar, é mais uma idéia de falar mesmo do que eu vejo. Eu canto o que eu vejo, o que eu sinto, faz parte do que vejo todo o dia, acho que é uma maneira de perceber, mais do que reivindicar. A intenção era juntar repertório que falasse do cotidiano com bom humor, o foco é isso: alegria, leveza?, considera. O acertado jongo O Pedido, de Junio Barreto, mostra de início o que se pode esperar do restante do álbum - uma surpresa atrás da outra. Na canção seguinte, Alô Fevereiro, bom achado de Sidney Miller, clássico do repertório de Doris Monteiro, a impressão é de um sambinha, meio maxixe, mas que logo se quebra pro funk, com arranjo de Rodrigo Campello, programações de Marcos Suzano e scratches de Jovi Joviniano. Roberta Sá, aliás, firmou definitivamente a parceria com Campello, produtor de seus dois discos. Ao avaliar o seu novo trabalho, ela discorre sobre a evolução conseguida em sua nova empreitada. ?Esse disco é um amadurecimento e um amadurecimento também da minha parceria com o Campello?, diz. Garimpagens Ainda dentro das boas garimpagens, a cantora resgatou o samba de roda Interessa?, de Carvalhinho, que permeou o repertório de Linda Batista, e trouxe nova roupagem para Cansei de esperar você, samba pouco conhecido de Dona Ivone Lara em parceria com Décio Carvalho. Já no mundo contemporâneo, destaques para as participações de peso, vistas, por exemplo, no choro Novo Amor, de Edu Krieger, que recebeu o bandolim de Hamilton de Holanda, e em Fogo e Gasolina (Pedro Luís e Carlos Rennó), em que ela divide os vocais com Lenine. Vale apontar ainda as faixas Mais Alguém, de Moreno Veloso e Quito Ribeiro, e Laranjeira, do baiano Roque Ferreira, a quem a cantora nutre enorme admiração. Roberta Sá também mostra no novo disco sua face autoral, vista em Janeiros. Ela construiu a melodia, e seu namorado, Pedro Luís, ficou responsável pela letra. Segundo ela, o desenvolvimento entre o casal ocorre de forma natural. ?É muito fácil, acontece porque estamos perto. E é tratada com muita leveza. Acho que acima de tudo a gente tem uma afinidade musical muito grande?, declara. Ainda em ''''Que belo estranho dia'''', Roberta Sá reserva duas faixas de bônus track - Girando na Renda, também de Pedro Luís em parceria com Sérgio Paes e Flávio Guimarães, além de Samba de um minuto (Rodrigo Maranhão). A primeira foi consagrada no Festival da Cultura, em 2005, e já vinho sendo interpretada nos shows, assim como a de Maranhão. ?Essas canções em vez de bônus track devia ser denominada de ?atendendo a pedidos??, brinca. ?As pessoas sempre pediam nos shows, falavam para eu gravar, aí botei de presente para os que queriam essas músicas?. Evolução Apesar de admitir uma evolução em seu novo trabalho, Roberta Sá refuta a tese de estar entre as grandes artistas da nova MPB. Modesta, ela analisa: ?Não enxergo muito dessa maneira. Estou continuando meu trabalho, amadurecendo como cantora e como pessoa, e isso acaba refletindo no meu trabalho. Que bom que é assim?. Otimista, a cantora ainda diz acreditar na força do samba, a exemplo do sucesso que é a vida boêmia da Lapa carioca. ?Tem espaço, tem um público querendo consumir isso, conhecer melhor esse universo. As cantoras da nova geração fazem com que esse público se identifique e que venha mais cantoras cantando diferentes aspectos da música brasileira, que é infinita?. Roberta Sá. Tom Jazz. Av. Angélica, 2.331. Sexta e sábado, às 22h. Couvert artístico: R$ 40,00. Informações: (11) 3255-3635.