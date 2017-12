Roberta Sá faz show hoje e amanhã no Sesc Pompéia A potiguar Roberta Sá realizou um dos trabalhos mais elogiados pela crítica em 2007, ao trazer sambas bem explorados, com novos elementos, e boas composições dos contemporâneos Junio Barreto, Moreno Veloso, Rodrigo Maranhão e Pedro Luís (seu namorado), além de resgatar pérolas do gênero. Agora ela volta para o primeiro show em São Paulo este ano após a ótima repercussão do disco Que Belo Estranho Dia Pra se Ter Alegria. Dona de uma das vozes mais afinadas da nova geração, ela admite, no entanto, que a divulgação ajudou a impulsionar o trabalho. "Fico muito feliz, mas não fico pensando muito nisso. Minha relação com o meu trabalho não muda nada", garante. Apesar dos elogios, Roberta afirma que continua se dedicando para aperfeiçoar sua voz e evoluir seu trabalho. "Sou bem chatinha com a minha voz mesmo, eu estudo, me cobro à beça. Gosto de entender as notas que estou cantando, que o compositor escreveu", conta. Sobre o retorno a São Paulo, ela diz estar animada. "É a primeira vez que levo este show ao Sesc". No repertório, nada de novidades - por enquanto. "Agora que o show está redondo, azeitado. Daqui pra frente devemos pensar em algumas mudanças, mas por enquanto não". Assim, o set list traz canções de "Belo Estranho Dia" e, ainda, de "Braseiro", o álbum de estréia. Roberta Sá. Sesc Pompéia. R. Clélia, 93, São Paulo. Tel. (011) 3871-7700. Hoje e amanhã, 21h. R$ 28.