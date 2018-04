Robert Redford se casa com namorada alemã em Hamburgo

CAROLINE CO, REUTERS

O cineasta premiado com o Oscar Robert Redford se casou com sua namorada alemã, Sibylle Szaggars, em Hamburgo no último fim de semana, disse na quarta-feira uma representante da igreja.

Redford, 72 anos, e Szaggars, artista de 51 anos, estão juntos há mais de dez anos, segundo a mídia.

A cerimônia em Hamburgo, a cidade natal de Szaggars, aconteceu no hotel cinco estrelas Louis C. Jacob na tarde do sábado, disse Renate Massfeller, da igreja St. Catherine. Ela não deu mais detalhes.

Funcionários do hotel se negaram a comentar o assunto. O jornal Bild ofereceu 10 mil euros (14 mil dólares) pela primeira foto do casamento e disse que a publicaria em sua primeira página.

De acordo com o Hamburger Abendblatt, cerca de 30 familiares e amigos estavam presentes à cerimônia. O jornal disse que a noiva usou vestido cor champanha e Redford estava de terno branco.

Ator, diretor de cinema e ambientalista, Redford fundou o Instituto Sundance, organização sem fins lucrativos que promove a arte, e o Festival Sundance, que se tornou o maior evento anual do cinema independente nos Estados Unidos.

Em uma carreira que abrange cinco décadas, ele já atuou em mais de 40 filmes. Redford recebeu o Oscar de melhor diretor pelo filme Gente Como a Gente, de 1980.