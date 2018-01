Robert Pattinson pode interpretar Príncipe Harry em filme

Robert Pattinson concorre para atuar como príncipe Harry em um novo filme. O ator de 'Crepúsculo', de 23 anos, é um dos artistas ingleses que estão na briga pelo papel. Rupert Friend, de 28 anos, e a estrela de Harry Potter Rupert Grint, de 21, também estão na corrida para incorporar o príncipe nas telas.

O filme, batizado de 'The Spare' (O Poupado), irá tratar dos altos e baixos de suas experiências na realeza, incluindo a morte da mãe e o tempo passado nas fileiras do exército britânico no Afeganistão.

Com o roteiro em produção, os coordenadores do projeto procuram o ator jovem perfeito. As filmagens devem começar no ano que vem no Reino Unido e no Oriente Médio.

"Sinto um pouco de compaixão pelo garoto (príncipe Harry)", disse o diretor Peter Kosminsky. "Seus pais se separaram de uma forma pública e espetacular, sua mãe morre da maneira mais trágica e, de novo, publicamente. E tudo é exposto."

Kosminsky não descartou escalar um americano para o papel. "Enquanto leio o roteiro, atores começam a me ocorrer", contou.