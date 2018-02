Robert Duvall é o melhor ator em minissérie ou telefilme

O ator Robert Duvall ganhou, em Los Angeles, na cerimônia do 59º Emmy Awards, o prêmio de melhor intérprete do ano em minissérie ou filme para TV, por sua atuação em "Broken Trail". Veja também: Confira os ganhadores do Emmy Awards Cerimônia do Emmy investe no ecologicamente correto Locke de 'Lost' ganha Emmy de ator coadjuvante Atriz de 'My Name Is Earl' leva melhor coadjuvante em comédia Haden Church ganha como coadjuvante em minissérie ou filme Atriz de 'Grey's Anatomy' bate candidatas de 'Família Soprano' Melhor direção é o primeiro prêmio para 'Família Soprano' 'Bury My Heart at Wounded Knee' ganha melhor filme Helen Mirren leva mais um Emmy de melhor atriz em minissérie 'Ugly Betty' ganha o Emmy de melhor direção em comédia Spader ganha como ator dramático por 'Justiça sem Limites' 'Família Soprano' e '30 Rock' ganham como melhores seriados Duvall, que recebeu sua estatueta das mãos dos atores Kiefer Sutherland e Ali Larte, agradeceu aos produtores de "Broken Trail" e disse que, desde que pôs os olhos no roteiro, sabia que o projeto seria um sucesso. Os outros indicados na categoria eram: Jim Broadbent ("Longford", HBO), William H. Macy ("Nightmares and Dreamscapes: From the Stories of Stephen King"/TNT), Matthew Perry ("The Ron Clark Story"/TNT) e Tom Selleck ("Jesse Stone: Sea Change"/CBS). No ano passado, o vencedor do prêmio foi Andre Braugher, por sua atuação em "Thief". A minissérie "Broken Trail", por sua vez, foi agraciada com o prêmio de melhor do ano na categoria. As outras produções indicadas na categoria eram: "Primal Suspect: The final Act" e "The Starter Wife". No ano passado, a vencedora do prêmio foi a produção "Elizabeth I".