Robert Capa por ele mesmo

COLEÇÃO

Viagens com escritores

Marcelino Freire lança no fim do ano o selo (ou movimento) Edith, dedicado a novos escritores. Um dos destaques será a coleção Que Viagem, para a qual convidou dez ficcionistas a viajar e escrever sobre suas experiências. Entre os estreantes, Gisele Werneck vai para onde Judas perdeu as botas, Maria Carolina Moraes segue para o beleléu, André Sala visita a casa do chapéu e Gabriel Pardal vai para onde não foi chamado.

"Quis mandá-los a destinos clássicos de autores", diz Freire, que teve com Andréa del Fuego (enviada para o inferno) a ideia de brincar com a coleção Amores Expressos, da Companhia das Letras. O selo será lançado na abertura da 5ª Balada Literária, de 18 a 21/11, que celebrará Lygia Fagundes Telles e terá pela primeira vez uma grande festa com DJ, no dia 19, no Goethe-Institut.

EXPOSIÇÃO

Sotaques do Brasil

O Museu da Língua Portuguesa não homenageará nenhum escritor quando terminar, no ano que vem, a mostra sobre Fernando Pessoa. A exposição a ser aberta ao público em março terá como tema os sotaques dos brasileiros. Para isso, a instituição trabalha com uma equipe de professores da Universidade Federal da Paraíba que, desde 1970, vem registrando em áudio e vídeo manifestações de cultura popular pelo País.

PREMIAÇÃO

Chance para novatos

O Prêmio Benvirá de Literatura recebeu em três semanas mais de 200 obras inéditas de todo o País. O valor de R$ 30 mil, mais a garantia de publicação e distribuição, atraíram de autores conhecidos até moradores de cidades como a pequena Pio 12, de 20 mil habitantes, no Maranhão. As inscrições vão até 30/11 pelo site www.benvira.com.br.

CINEMA

O passado de Kitano

Lançada neste ano na França, a autobiografia do cineasta Takeshi Kitano teve os direitos adquiridos pela Martins Fontes. Kitano par Kitano partiu de conversas do jornalista Michel Temman com o japonês - showman no país natal e, na França, diretor celebrado por longas como Zaitochi. A obra detalha sua infância miserável e a reação com o pai, sobre quem diz: "Eu jamais lhe dirigi a palavra. Ele nunca me disse nada."

INFANTIL

É um livro!

It"s a Book, em que a ilustradora Lane Smith tenta destacar os méritos do livro impresso, sairá pela Companhia das Letrinhas após meteórica trajetória nos EUA, onde está nas listas de best-sellers infantis desde o lançamento, há um mês. Sucesso similar faz o trailer (disponível em bit.ly/itsabook), que entrega quase toda a trama - um burrinho, munido de laptop, perturba sem parar um macaco que tenta ler: "Dá para tuitar com isso?".

GUERRA

Relato indesejado

O Departamento de Defesa dos EUA quer, segundo o Washington Post, comprar toda a primeira tiragem, de 10 mil cópias, de Operation Dark Heart, memórias do ex-agente de inteligência Anthony Shaffer. A intenção seria destruir o livro, previsto para este mês e no qual Shaffer descreve operações realizadas no Afeganistão, onde serviu em 2003.