Robbie Williams volta a compor com o Take That, diz tabloide

O cantor britânico Robbie Williams reencontrou os ex-companheiros do Take That e, após 14 anos de separação, começou a trabalhar em novas músicas com o grupo. Segundo a edição desta segunda-feira, 28, do tabloide The Daily Mirror, Williams e os quatro integrantes da banda voltaram a se encontrar no fim de semana, em Nova York.

Aparentemente, Williams viajou de Los Angeles para a costa leste para celebrar o casamento de Mark Owen, um dos quatro membros do grupo e que vai trocar alianças nos próximos meses. No entanto, os cinco também foram vistos saindo dos estúdios Electric Lady, construídos por Jimi Hendrix, em diferentes horas do dia, tanto no sábado como no domingo.

"Robbie voltou com o Take That para um estúdio. Eles estão escrevendo músicas de novo. Ele não achava graça tocar músicas antigas do Take That das quais ele não participou", disse uma fonte ao Daily Mirror. "Se conseguirem escrever músicas com as quais fiquem satisfeitos, eles as gravarão e voltarão a se juntar no palco", acrescentou.

Williams, de 35 anos, chegou a Nova York na quarta-feira. No mesmo dia, ele jantou com Mark Owen, Gary Barlow, Howard Donald e Jason Owen. "Não posso acreditar que você esteja aqui", teria dito Owen ao ver o ex-companheiro.

O Take That passou os últimos dias em estúdio dando os últimos retoques do álbum duplo ao vivo que gravará em breve. Os cinco artistas "queriam comemorar" com Mark, "mas também acharam que era o melhor lugar para se reunirem de novo e voltarem a compor sem chamar muita atenção". "Foram testes prova para ver como tudo fluía", disse a fonte ao tabloide.