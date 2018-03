Rita Ribeiro lança DVD 'Tecnomacumba ao vivo' em SP Rita Ribeiro passou tanto tempo fazendo "Tecnomacumba", que em 2007 resolveu dar por encerrada a bem-sucedida carreira do show. No entanto, seu público não se deu por satisfeito. Foram (e ainda são) tantos os pedidos que ela voltou dois anos depois para, enfim, não só atender à demanda dos fãs, mas realizar o que havia previsto desde o início do projeto: a gravação do DVD. Registrado no Rio em julho, o show - que circulou pelo Brasil por quatro anos e foi visto por cerca de 200 mil pessoas - contou com a participação de Maria Bethânia. No domingo, Rita se apresenta em São Paulo para marcar o lançamento do DVD "Tecnomacumba a Tempo e ao Vivo" (Biscoito Fino).