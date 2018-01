Rita Lee anuncia aposentadoria Prestes a completar 65 anos, a roqueira Rita Lee anunciou no sábado, durante um show no Circo Voador, no Rio de Janeiro, que não pretende mais subir ao palco para cantar. Este foi o penúltimo show de sua carreira, e, curiosamente, o primeiro na tradicional casa carioca. A despedida oficial deve acontecer no dia 28 de janeiro, em Aracaju. Na manhã do domingo, Rita Lee explicou no Twitter o que havia anunciado na noite anterior: "Aposento-me de shows, da música nunca. Quem me viu ontem pode bem atestar minha fragilidade física. Saio d cena absolutamente paixonadacocês". Ela começou a carreira nos anos 60, com Os Mutantes.