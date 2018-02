Riso atrapalhou primeira cena erótica de Daniel Radcliffe O primeiro beijo de Daniel Radcliffe no papel de Harry Potter atraiu a atenção do mundo todo, mas na realidade o ator britânico de 18 anos já perdeu a virgindade nas telas. A locação da primeira cena erótica dele, filmada aos 16 anos, com a australiana Teresa Palmer, foi uma remota caverna na costa australiana, para o filme "December Boys", em que ele teve seu primeiro papel importante fora da série do menino-mago. O filme estréia na sexta-feira nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, e será lançado ainda neste mês na Austrália. Radcliffe, que depois disso já apareceu nu na peça "Equus", encenada em Londres, e pretende repetir a dose na Broadway, disse que a filmagem da cena de sexo em "December Boys" foi risível e definitivamente nada sexy. "É só risada. Descobri que é dificílimo parar de rir", contou Radcliffe à Reuters. "Suponho que o que me preocupava era: ''Será que vou ter uma ereção? Será que vai ser mesmo sexy? Será que vai ser meio estranho?'' Mas quando você chega lá, não é nem um pouquinho sexy." "December Boys" conta a história de quatro meninos que vivem num orfanato no sertão australiano e passam férias na praia. Radcliffe interpreta Maps, o mais velho deles. "O que foi muito legal em fazer aquela cena foi que a dinâmica entre meu personagem e a personagem de Teresa foi bem parecida com a que existiu entre nós como atores naquele dia, porque eu nunca havia feito uma cena de sexo antes, e Teresa tinha feito algumas. Eu estava bastante nervoso, e ela ficou meio que me guiando", contou Radcliffe, prestes a começar a filmar o sexto filme da série Harry Potter. Radcliffe começou a interpretar o menino-mago aos 11 anos. Ele conta que, depois de "December Boys", voltou mais confiante à Grã-Bretanha para fazer "A Ordem da Fênix", episódio que atraiu a atenção dos fãs e da imprensa porque nele o personagem Potter beija Cho Chang. "[Maps] era um personagem muitíssimo diferente de Harry, e eu quis me provar que realmente poderia fazer outra coisa", disse Radcliffe.